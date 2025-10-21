「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ４−３マリナーズ」（２０日、トロント）ドジャースのワールドシリーズの相手が決まった。ブルージェイズがマリナーズとの大激闘を制し、４勝３敗。３２年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。ＭＶＰには優勝決定シリーズで３本塁打を放ったゲレロが選ばれた。壇上で表彰を受けたゲレロは「我々はこのために必死に練習してきた。ファンがエネルギーをくれた、ありがとうござ