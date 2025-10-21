ナイツが２０日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」で、大先輩のハイヒール・リンゴから驚きの差し入れがあったことを報告した。ナイツは先日、大阪で独演会を行ったが、そこへＴＢＳ系「お笑いの日」で、塙とコンビを組んで漫才を披露したリンゴが大阪らしい差し入れをしてくれたという。それが大阪名物のたこ焼きと、なんとそれを温める電子レンジ。土屋は「電子レンジがついてきて…というか、買って楽屋に差し入