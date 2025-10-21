●小栗旬が筋肉美を披露ハン・ヒョジュ「旬オッパの筋肉を楽しんで(笑)」 Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』(10月16日より世界独占配信中)で主演を務めた小栗旬とヒロインのハン・ヒョジュにインタビュー。本作での役作りや共演の感想などを聞いた。小栗旬とハン・ヒョジュ撮影:仲西マティアス本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を描くロマンティックコメディ