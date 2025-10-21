衆議院・県２区選出の鈴木憲和議員が、高市内閣が発足した場合、初入閣する見通しであることが分かりました。 小泉進次郎農林水産大臣の後任として、農林水産大臣に起用される見込みです。 鈴木憲和さんは元農林水産省出身の４３歳で２０１２年に初当選を果たし、現在５期目です。 鈴木さんは、第２次石破内閣で復興副大臣を務めたほか、今年８月からは自民党県連会長を務めています。