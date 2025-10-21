森林整備を充実させようと県内の林業関係団体が、県に対し要望活動を行いました。 【写真を見る】県内の林業関係団体「やまがた緑環境税」の使い方見直しを県に要望クマによる森林被害対策も求める（山形） 県内の森林ではクマによる木々の被害もでていて要望では支援や対策も求められます。 県に要望書を提出したのは、県内３つの林業関係団体です。 要望では、県民が県に納めている「やまがた緑環境税」の使い方について