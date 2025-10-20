東京フットボールクラブ（以下、FC東京）が手掛けるライフスタイルウェアライン「FC TOKYO 24.7」がローンチする。発売を記念し、「ステュディオス（STUDIOUS）」原宿本店で10月23日から11月3日までポップアップを開催する。 【画像をもっと見る】 FC TOKYO 24.7は、「ゲームがある日もない日も、日常のあらゆる瞬間で着たくなる」をコンセプトに、タウンユースから冬のスタジアムシーンまで対応するアイテムをラインナップ。