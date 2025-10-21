呉市豊町で全国に知られる人気のブランド「広島レモン」の出荷が始まっています。呉市豊町の斜面に広がる畑で始まったのはグリーンレモンの収穫です。さやかな緑色が特徴で、黄色いレモンに比べると酸味と香りが強いと言われます。今年は猛暑の影響が心配されましたが、９月に適度な雨が降ったことで玉太りもよく上出来だということです。■生産者 長本憲さん「香りがすごくいいと思う。果汁も十分ありますんで料理の付け足