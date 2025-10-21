小嶋陽菜が自身のInstagramを更新し、休日のプライベートショットを公開した。 【写真】“涼宮ハルヒ”Tシャツをデニムにインしたコーデの小嶋陽菜 ■小嶋陽菜が“涼宮ハルヒ”Tシャツでラーメン店へ！ 「休日はラーメンですね」というコメントとともに投稿されたのは、白Tシャツを裾にスリットの入ったデニムパンツにインし、ショート丈のグレージャケットを羽織った私服ショット（1ʍ