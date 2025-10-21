PFUは10月21日、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズの新製品として、静電容量無接点方式スイッチを採用した「HHKB Professional Classic Type-S」を発表した。USB Type-C接続のみの有線接続モデルで、最上位モデルの“Type-S”と同じブレの少ない打鍵感や静粛性に優れたキー構造を採用したのが特徴。有線接続モデルのHHKB Professional Classicに、待望の“Type-S”モデルが登場。。「価格がやや高く購入に