カラダノートは、「共育て実態調査」の結果を10月15日に発表した。同調査は2025年9月18日〜9月26日の期間、子育て中の女性と男性1,046人を対象にインターネットを用いて行われた。家事・育児分担の状況は、全体の約 6 割が「ママが 7 割以上を担う」と回答家事・育児の分担状況を見ると、「ママ7割:パパ3割」(24.2%)が最も高く、次いで「ママ8割:パパ2割」(20%)、「ママ9割:パパ1割」(19.5%)となっている。この結果から、全体の約6