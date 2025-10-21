若手ピアニストの登竜門として知られ、5年おきに開催される「ショパン国際ピアノコンクール」の受賞者が21日に発表され、東京都出身の桑原志織さんが4位に入賞しました。ポーランドの首都ワルシャワで開催されていた、第19回「ショパン国際ピアノコンクール」の最終審査結果が21日発表され、東京都出身の桑原志織さん（30）が4位に入賞しました。本選にはアメリカや、ポーランドの7か国から11人が進出していて、日本人は桑原さんの