飛行場で駐機している緊急着陸した６４６９便＝２０日/@ShiromaLeialoha/X（ＣＮＮ）米航空大手アメリカン航空が運航を委託しているスカイウエスト航空の旅客機が２０日夜、ネブラスカ州で緊急着陸した。操縦士が客室乗務員と連絡が取れず、操縦室のドアの外からノック音を聞いたためだという。米連邦航空局（ＦＡＡ）が明らかにした。航空機追跡サイト「フライトアウェア」によれば、６４６９便は午後６時４１分ごろにネブラスカ