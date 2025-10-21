¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¡×ÃÂÀ¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ïº£Æü¡Ê10·î21Æü¡Ë¤âÂç¤­¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢5Ëü±ßÂæ¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û〝¹â»Ô¥È¥ìー¥É〟´üÂÔ´¶¤«¤éÆü·ÐÊ¿¶Ñ»Ë¾å½é¤Î5Ëü±ßÂæ¤ËÇ÷¤ë¡Ê¸áÁ°11»þ50Ê¬ÊüÁ÷¡Ë ·§ËÜ¸©Æâ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤â¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µ­¼Ô¡Ö¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï4Ëü9700±ßÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡× ºòÆü¡Ê20Æü¡Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ