熊本県は、今年8月の記録的な大雨で多くの被害が出た上天草市で、仮設住宅の建設を始めました。 【写真を見る】上天草市の大雨被害仮設団地の建設始まる入居募集は今日から 上天草市では、8月の大雨で625戸の住宅が被害を受けました。 そのため、県は、昨日（10月20日）から上天草市松島町で仮設住宅の建設を始めました。 「上天草市合津仮設団地」の建設現場では、トラックに載せて移動できるコンテナ型のムービン