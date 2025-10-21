落語家桂佐ん吉（41）が21日、神戸新開地・喜楽館で「プロ野球応援ウイーク答え合わせ編」（11月17〜23日、同所）、「喜楽館アワード決勝」（12月7日）の制作発表記者会見に出席した。同公演は21年に第1回が行われ、夏の応援ウイークと秋の答え合わせ編を開催。今回が10回目となる。すっかり喜楽館名物として定着しており、伊藤史隆支配人も「阪神が日本一になっていると思いますが、阪神ファンの方はもちろん、阪神ファン以外の