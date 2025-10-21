Ｆ１レッドブルの姉妹チーム・レーシングブルズのアラン・パーメイン代表が来季ドライバーについて注目発言した。レッドブルとレーシングブルズでは５季連続の王者を狙うマックス・フェルスタッペン（オランダ）以外、来季のドライバーは未定。現在は角田裕毅（２５）とアイザック・ハジャール（フランス）、リアム・ローソン（ニュージーランド）に加えて、Ｆ２に参戦中のアービッド・リンドブラッド（英国）がシートを争う。