【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が10月19日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴の振り向きショットを公開した。【写真】庄司智春「振り向いたから撮りました」藤本美貴の素◆庄司智春、藤本美貴のプライベートショット公開庄司は「＃俺のオンナ」とハッシュタグをつけ「撮っても良いんだよって振り向いたから撮りました」とシャツにパンツのラフなスタイルの藤本が、後方にいる庄司の