女優の川島海荷が20日までにインスタグラムを更新。雰囲気ガラリな近影を披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】メガネをかけてグッと大人っぽくなった川島海荷（ほか2枚）川島が「美味しいかき氷食べに行った日」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、スリットの入ったワンピースを身に付けてメガネをかけた彼女が笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。大人っぽさが増した彼女の佇まいに、ファン