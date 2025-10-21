L’Arc-en-Cielのtetsuyaが10月3日、自身の誕生日に＜TETSUYA BIRTHDAY CELEBRATION＞と銘打ち、＜TETSUYA＆The Juicy-Bananas「LIVE 2025 “THANK YOU”」＞と＜Like-an-Angel「LIVE 2025 “THANK YOU”」＞という2つのライヴを恵比寿The Garden Hallで開催した。前者はバンド“The Juicy-Bananas”を従えたヴォーカリストとして、後者はL’Arc-en-CielのトリビュートバンドLike-an-Angelのベーシストとして、1日に二回ステージに