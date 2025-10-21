西武は２１日、３０日から１１月１７日まで宮崎・南郷と埼玉・所沢に分かれて行われる秋季キャンプの参加メンバーを発表した。休養日は１１月３日、８日、１３日。参加選手は以下の通り。▽南郷組【投手】隅田知一郎、佐藤隼輔、武内夏暉、山田陽翔、成田晴風、狩生聖真、篠原響、宮沢太成、三浦大輝、冨士大和、佐藤爽、【捕手】古賀悠斗、柘植世那、古市尊、是沢涼輔【内野手】仲田慶介、斎藤大翔、源田壮亮、山村崇嘉、滝沢