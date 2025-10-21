女優の土屋太鳳（30歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「Blue Ocean」（TOKYO FM）に出演。Netflixドラマ「今際の国のアリス」で子どもができる役を演じ、「その気持ちをリアルに反映することが出来た」と語った。映画「盤上の向日葵」やNetflix配信ドラマ「今際の国のアリス」に出演している土屋太鳳が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。家族に対する想いが熱いと話し、「子どもが生まれてから、例えば『今際の国のアリ