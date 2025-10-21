◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス―巨人（２１日・ひむか）巨人は２１日、オイシックス戦のスタメンを発表した。先発マウンドは森田駿哉投手で、山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。クリーンアップには佐々木俊輔外野手、リチャード内野手、中山礼都内野手が入った。以下、巨人のスタメン。【巨人】１番・遊撃石塚２番・三塁門脇３番・中堅佐々木４番・ＤＨリチャード５番・右翼中山６