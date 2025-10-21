新人女優ハン・ガウル（25）が俳優ウォンビンの姪であることが確認された。所属事務所のストーリージェーカンパニー関係者は21日、ハン・ガウルがウォンビンの姪と伝えられていることと関連し、「確認の結果、現在まで伝わっている内容はすべて事実」とのコメントを明らかにした。この日午前、あるメディアがハン・ガウルについて、ウォンビンの姉の娘で、2人が3親等の関係だと報道した。ウォンビンがハン・ガウルの母方の叔父と明