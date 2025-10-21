ウェスティンホテル東京のスカイバー「エスカリエ」にて、特別イベント「Day of the Dead」を開催。「Asia’s 50 Best Bars」選出のバーテンダーとプレミアムテキーラ「クラセアスール」が織りなす、メキシコの伝統行事にちなんだ限定イベントです！ ウェスティンホテル東京「エスカリエ」Day of the Dead 期間：2025年11月1日（土）・11月2日（日）時間：昼の部 12:00〜18:00／夜の部 19:00〜23:00（1日 Bar LIBR