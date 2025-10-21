ジュニアグループ・KEY TO LITが、23日発売のファッション雑誌『ViVi』12月号（講談社）に初登場する。国立競技場すぐそばのスタジオで撮り下ろした、バチイケショット&インタビューをたっぷり掲載している。【番組カット】だれが脚本を？青春感あふれる「最後の科目」撮影が行われたのは、アリーナツアーのMCで「国立に立つ！」宣言が飛び出す少し前のこと。スタジオの場所が偶然にも国立競技場のお隣。朝から元気なKEY T