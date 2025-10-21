栃木県で先週、車のドアにしがみついた女性をおよそ80メートルにわたって引きずるなどしたとして、63歳の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。栃木県高根沢町の薄井勝明容疑者（63）は今月18日、自宅近くの県道で、車のドアにしがみついた女性をおよそ80メートルにわたって引きずるなどしたうえで、振り落とし、殺害しようとした疑いがもたれています。薄井容疑者の車は、直前に女性が運転する乗用車に追突していて、女性が薄井容