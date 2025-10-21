気象台は、午後0時24分に、大雨警報（浸水害）を那覇市、南城市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・那覇市、南城市に発表 21日12:24時点本島中南部では、21日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日夕方にかけて警戒1時間最大雨量45mm□洪水警報21日夕方にかけて警戒■宜野湾市□大雨警報・