２０日、国際調停院開業式典で記念撮影する来賓。（香港＝新華社記者／朱煒）【新華社香港10月21日】中国香港特別行政区に設立された、国家間の紛争などを解決する国際調停院は20日、開業式典を開いた。「国際調停院設立条約」締約国・署名国および香港特区各界の関係者200人近くが出席した。２０日、国際調停院開業式典であいさつする中国外交部の華春瑩（か・しゅんえい）副部長。（香港＝新華社記者／朱煒）２０