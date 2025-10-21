砂のような状態にした金を下着に隠して、香港から密輸しようとしたとして、男女4人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、埼玉県草加市の西村昌盛容疑者（34）と、東京都足立区の大坪美香容疑者（30）ら4人です。4人は去年7月、砂のような状態にした金、およそ8キロ、9870万円相当を下着に縫い付けられたポケットに隠し入れて香港から密輸し、羽田空港の税関で消費税あわせて987万円の支払いを免れようとした疑いがもたれてい