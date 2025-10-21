■MLBア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ4ー3マリナーズ（日本時間21日、ロジャース・センター）アメリカンリーグの優勝決定シリーズ第7戦が21日、ブルージェイズの本拠地・ロジャース・センターで行われた。ブルージェイズが1対3とリードされた7回、G.スプリンガー（36）がプレーオフ4号の劇的逆転スリーラン、ブルージェイズが1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出を決めた。共に1977年のMLBエクスパンシ