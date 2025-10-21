ロンドン・ヒースロー空港を運営するヒースロー・エアポートは、空港内の外貨両替事業者にグローバル・エクスチェンジを選定した。グローバル・エクスチェンジは2026年1月から、23か所の両替所をトラベレックスから引き継いで運営する。トラベレックスはこれまで39年間、ヒースロー空港で外貨両替事業を展開していた。入札を経て決定したもので、顧客サービスとデジタルソリュージョンに重点を置き、顧客体験の向上を目指す。入札