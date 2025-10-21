鴻池エアーホールディングは、鹿児島空港でグランドハンドリング業務を開始する。鹿児島空港内に鹿児島空港支店を7月に設立していた。同日に乗り入れを再開するイースター航空から業務を受託した。鴻池エアーホールディングは、鴻池運輸のグループ会社。国内ではグループ会社10社が7空港でグランドハンドリング業務を担っている。