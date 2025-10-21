チェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジを訪れた横綱・豊昇龍(C)Getty Images横綱がサッカーの超名門クラブのグラウンドに降臨した。イングランドのプレミアリーグ・チェルシーが、現地時間10月20日に公式インスタグラムを更新。大相撲のロンドン公演を制した横綱・豊昇龍が、本拠地のスタンフォード・ブリッジを訪れたことを伝えた。【動画】横綱・豊昇龍がチェルシーの本拠地で四股を踏む様子をチェックチェルシーは