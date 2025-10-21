ニール・スティーヴンスンは、メタヴァースの概念を先取りした『スノウ・クラッシュ』（1992年）や、壮大なポストアポカリプスＳＦ『七人のイヴ』（(2015年）などの傑作を送りだし、ＳＦ読者のみならず広い層から注目されている作家だ。本書『ターミネーション・ショック』は、2021年に発表された長篇。二段組みで約六百七十ページというヘヴィ級で、この作家らしく、いくつものエピソードを絡ませ、膨大な情報量をつめこんでい