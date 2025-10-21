¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¡Ê28¡Ë¤¬¡¢11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØMERCI¡Ù¤Ë·èÄê¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë21Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú½ñ±Æ¡Û¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ç¡ÈÇº»¦¡É¡ÄÇò´ÖÈþÎÜ¼Ì¿¿½¸¡ØMERCI¡Ù½ñ±Æº£ºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢¡È¥¨¥­¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤êÉº¤¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Èà