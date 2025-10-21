岡野正敬国家安全保障局長岡野正敬国家安全保障局長は21日、退任する意向を固め、周辺に伝えた。新内閣発足後、同日中に辞表を提出する予定。複数の政府関係者が明らかにした。就任から約9カ月での異例の交代となる。政府は岡野氏の後任に、官房副長官補兼国家安全保障局次長を務めた市川恵一氏を起用する方針を固めた。岡野氏は1987年に外務省に入り、総合外交政策局長などを歴任した後、2023年8月に外務次官に就任した。25年