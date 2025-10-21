20日夜、芦北町の肥薩おれんじ鉄道のトンネルで天井付近から火が出ました。この影響で肥薩おれんじ鉄道は20日終電までの上下線が運転見合わせとなりました。けが人はいませんでした。火事があったのは肥薩おれんじ鉄道海浦駅近くの「佐敷トンネル」です。肥薩おれんじ鉄道によりますと、20日午後7時半頃、海浦駅に停車した下り列車の運転士が、トンネル内で火花が上がっているのを発見したということです。 この影響で、肥薩お