20日夜、熊本県菊池市の県道で、70代の男性が乗用車にはねられ、重体となっています。 【写真を見る】事故現場の県道交差点／はねた車には損傷が… 午後6時半ごろ、菊池市泗水町田島の県道交差点で、合志市方面から、菊池市方面に直進していた乗用車が、近くに住む古市光さん（74）をはねました。 古市さんは、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 現場は、見通しのよい信号のない交差点で、警察の聞き取りに乗用車を運