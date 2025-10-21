『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、“ヘルズキッチンの悪魔”デアデビルも登場するのではないか？ファンの憶測に、デアデビル役チャーリー・コックスが残念な事実を知らせている。 『スパイダーマン』シリーズ第4弾となる『ブランド・ニュー・デイ』では物語の主な舞台をニューヨークに移し、ストリートレベルの戦いを描くとされる最新作。ドラマ「デ