「〜しとお？」など語尾に特徴がある神戸弁。京阪神の中でも少し特殊でありながらも、馴染みある言葉として浸透している。関西を中心に活躍するお笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」のとんずは神戸市須磨区出身。神戸弁と知らずにこれまで使用してきたものが多かったそうで、自身が大阪に来て驚いたとか。相方・堺市出身の花妃と地域トークで盛り上がった。はるかぜに告ぐ・とんず☆☆☆☆【話聞いとん？】【今なにしとん？】「話聞いて