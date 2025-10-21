ドラマ『太陽を抱く月』でブレイクした子役出身の女優、キム・ソヒョンの新しいプロフィールが公開された。【写真】キム・ソヒョン、USJ満喫SHOT10月21日、所属事務所PEACHYは、キム・ソヒョンの多彩な魅力が盛り込まれた新しいプロフィール写真を公開した。公開された写真のなかのキム・ソヒョンは、彼女ならではの洗練された美しさにスタイリッシュな感性を加え、一層深まった魅力を披露した。自然なロングヘアと、フリルがポイ