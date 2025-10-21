恋が終わってから「あのとき、こうしておけば…」と悔やんだ経験を多くの方がお持ちだと思います。ほかの女性がどんなことで後悔しているのかを知れば、同じ過ちをせずにすむかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「『もっと早く気づいておけば…』と後悔している、恋愛にまつわるあれこれ」を尋ねてみました。【１】「好き好きオーラ」を出しすぎると、男性が追ってくれなくなるということ「男