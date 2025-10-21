この福袋は大注目！【福袋の中身】この内容は充実！「トリキ初の福袋」中身ラインナップはこちら創業40周年の焼鳥屋「鳥貴族」から初の福袋「トリキの福袋」が登場。11月1日（土）から発売されます。気になる中身は、ここでしか手に入らないオリジナルグッズ5点。“トリッキー”のマスコットが収納できるシンプルなトートをはじめ、ブランケット、タオル、コルクコースター、A6メモが入っています。さらに鳥貴族公式アプリで受け取