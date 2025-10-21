三原市の街並み。(c) varts - stock.adobe.com 福山本郷道路はどこまで完成した？ 福山本郷道路の概要。 「福山本郷道路」は、広島県東部の尾道市から三原市（本郷地域）にかけて整備が進められている延長約30kmの高規格道路です。そのうち、西瀬戸尾道IC～新倉町ランプまでの延長約21kmの区間は、「尾道バイパス」「木原道路」「三原バイパス」として開通済み。残る「三原～本郷」約9kmが未開通となっており、整