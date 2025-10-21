東海3県では21日、多くの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。岐阜県高山市の乗鞍岳では、「初氷」も観測されています。池の水面に張った厚さ1センチの氷。岐阜県高山市の乗鞍岳では21日朝、去年より11日、例年より28日遅い「初氷」を観測しました。東海3県は21日朝、気圧の谷と湿った空気の影響で雲に覆われ、名古屋の最低気温は14.7℃と、10月中旬並みではあるものの、今シーズン一番の冷え込みとな