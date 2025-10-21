上田市では学校給食に地元の農産物を取り入れようと21日、小学生が地元で昔から生産されている大根の収穫を体験しました。「とったどー」子どもたちが収穫したのは、上田市の地大根「うえだみどり大根」です。長さは15センチほどで、白い部分が少なく中が緑色をしているのが特徴です。水分量が少ないため、天ぷらや、地元では漬物として食べられています。上田市の小中学校では地産地消の取り組みで学校給食に地元の農産物を