クマに人が襲われる被害が相次ぐ秋田県でまた人身被害です。21日朝、秋田県大仙市で50代の男性がクマに襲われけがをしました。記者「男性は自宅裏にある用水路を確認し戻ろうとしたところ、クマに襲われたということです」現場は大仙市豊岡の水路付近です。警察や消防によりますと21日午前8時10分ごろ、近くに住む50代の男性が体長およそ1.5メートルのクマと遭遇、目が合った直後に襲われました。男性は顔をひっかかれるなどしてい