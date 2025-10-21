◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの周東佑京選手の乾杯の音頭にガヤが入りました。勝った方が日本シリーズ進出となるソフトバンク対日本ハムの戦いは3勝3敗で最終戦へもつれ込む熱戦となりました。ソフトバンクはモイネロ投手が7回1失点で流れを作ると、打線が優勝へ向けて熱い思いをみせつけ勝利をつかみ取りました。祝賀会で選手会長の周東選手