俳優の大泉洋が２１日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」に出演し、北海道の実家近くに熊が出没したことを明かした。大泉はスペシャルコメンテーターとして３度目の出演という。番組では秋田、岩手の市街地に熊が出没ことを取り上げた。北海道でも熊による被害があり、可視化するための取り組みとして「ひぐまっぷ」という目撃情報などを元に地図上でアイコンで示したものがあることを伝えた。大下アナが北海道で