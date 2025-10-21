「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ４−３マリナーズ」（２０日、トロント）マリナーズが悪夢の逆転負け。３勝４敗で敗退が決まり、初のワールドシリーズ進出はならなかった。初回に１点を先制すると、三回にはフリオ・ロドリゲスが勝ち越しソロ。五回にはカル・ローリーもソロを放ち、主軸２人の活躍で２点リードを奪った。だが、暗転したのは七回。２番手ウーが１死二、三塁のピンチを招くと、代わったバザ